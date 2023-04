Abusi su detenuto Medico va a giudizio

La Procura di Busto Arsizio ha richiesto

il rinvio a giudizio

per il medico del carcere bustese accusato

di violenze sessuali

nei confronti di un detenuto.L’udienza

preliminare è fissata per dicembre. "Spesso i detenuti hanno paura

di denunciare gli abusi – commenta il legale del detenuto, l’avvocato Simonetta Lo Re - Scelgono di subire per paura di ritorsioni o di perdere anche il più piccolo dei benefici. Il carcere è un mondo a parte con le sue regole

e i suoi codici di comportamento". Continua l’avvocato,

"il carcere necessita di maggiore attenzione e i detenuti hanno diritto

ad una tutela adeguata.

Il mio assistito ha avuto

il coraggio di denunciare quanto subito, ciò è servito ad altri detenuti che hanno trovato la forza di raccontare a loro volta quanto accaduto".

Il detenuto – un trentenne brasiliano che si costituirà parte civile – era finito in carcere per reati contro il patrimonio. Aveva trovato il coraggio di raccontare quanto accaduto l’agosto scorso, quando era stato chiamato in ambulatorio per eseguire una radiografia al mignolo. Giunto in ambulatorio

il medico presente, a lui sconosciuto, lo aveva accolto con parole ambigue, per poi spogliarlo, con la scusa

di doverlo visitare, e molestarlo. Il trentenne avrebbe anche tentato

il suicidio. R.F.