Abbiategrasso (Milano), 27 novembre 2019 - Sognava di guadagnare qualche soldo per la sua famiglia in Africa. Aveva trovato un lavoro regolare, amici, una casa; ma la sua vita è stata stroncata da un tumore al fegato, che in pochi mesi l’ha consumato. È la storia di Abdou Secka, trent’anni, originario del Gambia e arrivato in Italia tre anni fa. Dalla tragedia, però, è nata una piccola luce. Sua moglie e i suoi due bambini, infatti, hanno potuto riabbracciare la salma grazie a una raccolta fondi che ha coinvolto tutta l’Italia – dal Nord al Sud – fino a mettere insieme la somma necessaria per rimandare il corpo in Africa. È stato possibile grazie alla sensibilità di tante persone, compresi alcuni suoi ex colleghi: in una sola settimana sono stati trovati i 4.500 euro necessari al viaggio. Tutto quello che è arrivato in più (e continua ad arrivare) verrà mandato alla famiglia di Abdou o diventerà una donazione per enti come l’Hospice.

La raccolta è partita da Michela Cotroneo, ex operatrice del Centro di accoglienza straordinaria di Abbiategrasso, nel Milanese, dove il giovane aveva vissuto per diverso tempo. È stata lei ad accudirlo durante gli ultimi giorni passati all’Hospice: «La salma di Abdou è già arrivata nel suo paese – racconta Michela -: siamo riusciti a metterci in contatto con la madre: è molto riconoscente e ha assicurato che pregherà per tutti noi. Non si aspettava di riavere indietro il corpo del figlio: spesso capita che qualcuno muoia lontano dal suo paese senza riuscire a tornare. Tantissime persone si sono messe in contatto con me, mi hanno chiamata da Milano, Pisa, Bologna; anche dalla Calabria. E per questo voglio ringraziare tutti».

La famiglia di Abdou ha spiegato che il lutto durerà circa quaranta giorni, poi le celebrazioni si concluderanno con una festa. Fondamentale è stato l’aiuto della Caritas ma anche gli interventi dell’associazione gambiana e del consolato del Gambia, che ha fornito il nulla osta per l’espatrio della salma. La storia di Abdou è simile a quella di altre persone giunte qui in cerca di fortuna: arrivato in Italia tra il 2016 e il 2017 come richiedente asilo, si era integrato e aveva trovato un contratto a tempo indeterminato in un’impresa di pulizie a Milano. Intanto era ospite nel Cas di Abbiategrasso, a una ventina di chilometri dal capoluogo lombardo. Quando il centro è stato chiuso qualche mese fa, però, Abdou non ha accettato il trasferimento disposto dalla Prefettura per continuare a lavorare sotto la Madonnina. A quel punto risultava di fatto clandestino e solo la malattia subentrata poco dopo gli ha consentito di restare.

Prima dell’estate, infatti, sono cominciati i sintomi del male che l’ha portato alla morte: un tumore al fegato con metastasi polmonari. Abdou ha trascorso un periodo nelle strutture Hospice di Meda e Abbiategrasso, poi ha deciso di tornare nella casa che intanto aveva trovato a Vigevano. Si recava in ambulatorio solo per ritirare i farmaci. «Non si è mai lamentato, ha sempre continuato a sorridere, a pregare e a preoccuparsi per me» – ricorda Michela. È morto la mattina del 6 novembre ad Abbiategrasso, dove gli amici hanno organizzato una piccola cerimonia religiosa. Grazie al massiccio passaparola rimbalzato tra i social e ripreso anche dalle pagine de Il Giorno, la sua salma è riuscita a partire verso l’Africa una settimana dopo, per essere riconsegnata ai famigliari.