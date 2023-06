Marito accusato di violenza e poi scagionato. L’avvocato: “Valutiamo di procedere per calunnia”

Abbiategrasso (Milano), 23 giugno 2023 - Era stato denunciato dalla moglie per violenze, ma lei si era inventata tutto. Finisce l’incubo per un 55enne di Abbiategrasso. La moglie aveva spiegato ai carabinieri di aver subito aggressioni ripetute, fisiche e verbali da parte del marito tra il 2017 e il 2018.

La donna in aula aveva spiegato di essere stata ripetutamente denigrata con frasi ingiuriose e offensive, fino ad essere costretta ad avere rapporti sessuali con altre persone. Gravi le accuse: maltrattamenti, violenza sessuale aggravata e sequestro di persona. "Tante volte, non è tutto oro quello che luccica, occorre approfondire e sviluppare ogni aspetto a corollario della vicenda – ha commentato l’avvocato Roberto Grittini, legale dell'uomo – Ora valutiamo l'opportunità di procedere per calunnia". La moglie in aula parlava di testimoni, i quali contattati dall’avvocato Grittini, l’hanno smentita. In queste ore il tribunale di Pavia ha emesso la sentenza di assoluzione che segna per l’uomo la fine di un incubo. La donna, classe 1987 di Magenta, si era inventata tutto per rancore verso il marito.