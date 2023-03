Abbiategrasso, rifornimento di gasolio a rischio incendio: scatta il sequestro al distributore

Distributore sequestrato ad Abbiategrasso

Abbiategrasso (Milano) - I finanzieri del comando provinciale di Milano, su delega della procura di Pavia, hanno sequestrato a un distributore di carburanti di Abbiategrasso, nel milanese, 8.780 litri di gasolio, oltre a 2 colonnine di rifornimento e altrettante cisterne.

L’operazione, condotta dai militari della compagnia di Magenta, ha consentito di accertare l’erogazione di gasolio non conforme per 177.885 litri.

In particolare, non sarebbero state rispettate le norme sul "punto di infiammabilità”, mettendo a rischio la sicurezza della circolazione stradale e generando emissioni oltre il limite consentito per legge, pericolose per l’ambiente. Il gestore del distributore è stato denunciato.