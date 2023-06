ABBIATEGRASSO: 52 persone in cerca di lavoro, 3 già contattate per un colloquio

Cinquantadue persone alla ricerca di un lavoro, ventotto donne e ventiquattro uomini. La fascia d’età più rappresentata è stata quella compresa fra i 30 e i 50 anni, scarsi i giovanissimi. Sono questi i numeri raccolti da "Abbiate lavoro", la giornata dedicata all’incontro fra domanda e offerta di lavoro. Martedì, nell’ex Convento dell’Annunciata in via Pontida, si è svolta la seconda edizione dell’iniziativa organizzata da Afol Metropolitana, Comune, rete delle agenzie per il lavoro ed enti di formazione. "Siamo molto soddisfatti della risposta avuta dalla cittadinanza - affermano Cristina Colombo, del marketing Afol, e Paolo Uboldi, responsabile area incontro domandaofferta Afol -. Abbiamo raccolto molto entusiasmo per la proposta. Una cinquantina di persone hanno dialogato con i recruiter, e tre di loro hanno già ottenuto una data per il colloquio di lavoro. Stiamo lavorando per organizzare altre date di "recruiting day", dopo l’estate: a Magenta e a Corbetta in settembre, e stiamo ragionando anche su possibile ritorno a Legnano, in ottobre. E’ un programma tutto in costruzione". Oltre a Uboldi e Colombo, sono intervenuti anche Alessandra Airoldi (dirigente Servizi sociali), Walter Bertani (assessore con delega al Lavoro), e Federico Ottolenghi (direttore area lavoro di Città metropolitana di Milano). Le persone intervenute erano in cerca di una nuova occupazione ma anche di opportunità per riqualificare il proprio profilo professionale. Gli operatori hanno effettuato colloqui, consigliato come scrivere un curriculum efficace e presentato i corsi

di formazione.

Silvia Vignati