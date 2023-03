Abbandono di rifiuti Multe fino a 500 euro

Incivili attenzione: le sanzioni per chi abbandona rifiuti a Cassano Magnago aumentano fino a 500 euro. Toccare il portafogli potrebbe indubbiamente aiutare a combattere quei comportamenti che sebbene messi in atto da pochi causano comunque disagi e degrado. Purtroppo quello dell’abbandono dei rifiuti è un problema che interessa diversi comuni nel territorio varesino e gli enti locali cercano di adottare provvedimenti efficaci ma la battaglia è comunque difficile.

A Cassano Magnago l’amministrazione ha deciso l’aumento della sanzione che sale dunque a 500 euro mentre prima era di 300 euro,Proprio il sindaco Pietro Ottaviani nella seduta del consiglio comunale all’inizio del mese di marzo ha fatto sapere di ricevere ogni giorno oltre una decina di segnalazioni che riguardano l’abbandono di rifiuti. Il "ritocco" alla sanzione dunque è stato necessario ma nello stesso tempo è stata prevista un’agevolazione sulla quale alcuni consiglieri hanno espresso perplessità e che prevede una riduzione della somma da pagare a 166 euro se si effettua il pagamento entro 60 giorni. Anche a Lonate Pozzolo il nuovo regolamento di igiene urbana in vigore dal primo gennaio ha introdotto multe fino a 500 euro per gli incivili (in precedenza il massimo era 150 euro).