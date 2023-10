A rischio il raddoppio della Milano-Mortara. Pendolari in allarme

La tempistica dell’opera è di fatto già saltata da due anni ed il rischio che i fondi per realizzarla non siano più quelli del Pnnr è decisamente concreto. L’opera in questione è il raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara nel tratto compreso tra Albairate ed Abbiategrasso e ad esprimere la propria preoccupazione è l’associazione MiMoAl, che raggruppa i pendolari della tratta che sposta ogni giorni quasi 20 mila persone. "Come associazione – spiega il presidente Franco Aggio – abbiamo spronato l’amministrazione di Abbiategrasso a farsi trovare pronta in relazione al progetto di raddoppio pena il superamento dei tempi tecnici e il conseguente disallineamento delle risorse da impiegare, situazione che si sta puntualmente verificando. I continui "rimpalli" tra Rfi hanno solo allungato i tempi. Così il viaggio a Roma della giunta al Ministero delle Infrastrutture – osserva Aggio – rappresenta l’ultima spiaggia per recuperare un’opera che ad Abbiategrasso ha incontrato numerosi ostacoli. E’ un fatto che se il raddoppio si farà lo si farà fuori dai tempi previsti e con la spesa a carico dello Stato e non inserita nel Pnrr. La ciliegina, avvelenata, sarebbe così procrastinare ancora il raddoppio per il quale all’appello mancano oltre 317 milioni di euro". Per la MiMoAl le ragioni dello slittamento sono diverse. "Le revisioni chieste da Abbiategrasso che hanno allungato i tempi non consentendo il completamento entro il 2026 e hanno prodotto un aumento dei costi che, con quello delle materie prime, ha prodotto uno sforamento del budget – incalza Aggio – la cui entità non è nota. Ma è certo che a coprire i 120 milioni a carico dell’Europa dovrà essere lo Stato italiano e il finanziamento del Pnnr potrebbe essere destinato altrove. In tutto ciò le vittime designate sono i viaggiatori che utilizzano la linea ma c’è anche la responsabilità di una città che non ha mai accettato fino in fondo l’idea del raddoppio".

U.Z.