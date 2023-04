A Mazzafame un pomeriggio con i volontari

"Insieme con le nostre storie, per stare dove bisogna stare". La Scuola di Babele ha scelto questo titolo per la manifestazione di sabato 6 maggio. Dalle 14, nel cortile del Centro sociale Pertini (via dei Salici angolo via delle Rose), si terrà una festa aperta a tutti con balli, performance musicali e banchetti con iniziative per adulti e bambini. La scuola la promuove grazie alla collaborazione con l’associazione Casa del volontariato, Ati Mazzafame gestore Centro Pertini, Circolo S.Teresa Mazzafame, Laboratorio di quartiere Mazzafame, Nuova Fardanza , El Condor, Asled., Circolo fotografico Famiglia Legnanese, Pari e Dispari Aps, Associazione A... per non dimenticare, Amnesty International Legnano, Ri-Ciclo Ciclofficina Popolare Legnano e Bicipace. Il programma: appuntamento alle 14 alla Casa del volontariato (via dei Salici, 32) per una camminata nel Parco Alto Milanese, accompagnati dai volontari del Parco. Alle 15 l’inaugurazione della nuova sede della Casa del volontariato, alla presenza delle autorità locali.

Alle 15.30 trasferimento al Centro Pertini: interventi delle autorità, di un rappresentante della Fondazione Ticino Olona e del presidente della Scuola di Babele, Pina Poretti, in qualità di ente organizzatore. Poi una seconda inaugurazione: quella del murales, realizzato dal Laboratorio di quartiere Mazzafame, dedicato a Peppino Impastato, giornalista ucciso dalla mafia nel 1978. A seguire un momento musicale con canti, accompagnati dalla musica di studenti della Scuola di Babele, e performances di altri componenti delle diverse associazioni. Dalle 16.30 alle 18 i balli popolari, gazebo e iniziative per i bambini. In caso di maltempo, tutto avverrà nel salone del Centro Pertini. S.V.