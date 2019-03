Legnano (Milano), 8 marzo 2019 - È una caccia al tesoro singolare quella che è stata organizzata per la giornata di domani, sabato 9 marzo, nel pieno centro della città dal gruppo degli Artigiani del borgo in collaborazione con l’Amministrazione comunale e numerose attività commerciali del centro di Legnano. Domani mattina a partire dalle 10 in piazzetta Assi, infatti, si svolgerà la prima edizione della caccia al tesoro in maschera non solo per le vie del centro, ma anche e soprattutto all’interno di diverse attività commerciali che si trovano nelle strade principali di Legnano.

Le regole che caratterizzeranno questa divertente “competizione” sono semplici: ogni gruppo deve essere composto al massimo da dieci partecipanti divisi per scuola e colori, e guidato da un capogruppo. Tutti i componenti del gruppo avranno una fascia al braccio con un colore di appartenenza e dovranno misurarsi con degli enigmi. La soluzione dell’indovinello che conduce al negozio abbinato dovrà essere trovata in 3 minuti, dopodichè interverrà il capogruppo per dare un aiuto.

In ogni negozio saranno infatti disponibili degli indovinelli da risolvere e la soluzione di ogni quesito darà diritto a ricevere una tessera. Una volta collezionate tutte le tessere, ogni squadra dovrà tornare al punto di partenza ovvero piazzetta Assi per comporre il puzzle con le diverse tessere raccolte. Dopo la consegna di tutti i puzzle ci sarà la premiazione delle tre prime squadre classificate alla gara e un’estrazione a sorte di altri tre gruppi. Seguirà un aperitivo per concludere la giornata della caccia al tesoro.

Una giornata di festa che andrà quindi oltre il semplice incontro in maschera. Quella del 9 marzo sarà un’occasione per divertirsi tutti insieme e, al contempo, per far partecipare commercianti e cittadini alla vita di Legnano. Quella che si terrà domani è un’iniziativa che ha avuto ben pochi precedenti in tutto il territorio e che si candida a diventare un divertente appuntamento da poter ripetere anche in altri momenti dell’anno. Il gruppo degli Artigiani del Borgo, inoltre, è particolarmente attivo in diversi settori e sono diversi gli appuntamenti ai quali i suoi componenti partecipano durante i diversi periodi dell’anno.

Cristiana Mariani