Non è difficile dimostrare quanto sia necessario dare spazio a programmi simili a "Housing first", bastano i semplici numeri. Secondo i dati in possesso di Asc So.LE alla fine del mese di luglio, il quadro del bisogno sul territorio è davvero preoccupante e può essere così rappresentato: ventisei persone senza tetto; trentatré persone inserite in percorsi istituzionali da almeno due anni e ora in attesa di una soluzione abitativa; 26 persone che, infine, vivono in condizioni abitative molto precarie e che avrebbero necessità di un supporto.

Secondo i referenti si So.Le questi numeri, in costante aggiornamento, sembrano destinati ad aumentare perché l’azione di monitoraggio sta facendo affiorare storie più marginali, riguardanti le persone più escluse, quindi più nascoste.

L’équipe lavora infatti in stretto contatto con i servizi sociali dei Comuni che si occupano di situazioni di povertà estrema. (Nella foto Ilaria Zaffaroni e Davide Colombo di So.Le).