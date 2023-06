800mila euro per riqualificare strade e marciapiedi, l'amministrazione di Radice al lavoro

Strade e marciapiedi: le leggi della politica del consenso raccontano che un’amministrazione di tutto può dimenticarsi, ma non delle strade e dei marciapiedi le cui condizioni, sotto gli occhi di tutti, diventano metro di giudizio sull’operato di ogni giunta. La cosa non sfugge a nessuno e neppure all’amministrazione guidata da Lorenzo Radice che in questi giorni è tornata sull’argomento per annunciare un intervento da 800mila euro su strade e marciapiedi ora al via che va ad aggiungersi ai 3,5 milioni già destinati dall’inizio del mandato amministrativo. Gli interventi per i marciapiedi hanno preso il via con il lavoro più impegnativo, la sistemazione del tratto di via Melzi compreso fra le vie Pio XI e Moscova: già eseguiti lavori in diverse altre zone della città, in questi giorni sono cominciati gli interventi ai marciapiedi sulle strade intorno al campo Giovanni Mari e la scorsa settimana sono cominciati in via San Bernardino. La settimana prossima cominceranno i lavori sui marciapiedi in via Locatelli e a seguire, nelle settimane successive, nell’Oltrestazione, in via XXIX Maggio, fra piazza Monumento e via della Vittoria, e in via Dante. Per l’asfaltatura delle strade sono già stati completati i primi interventi nell’Oltrestazione in via dei Ciclamini, via delle Azalee e via Parma nel tratto tra via Sondrio e via Sardegna. A luglio si procederà con la riqualificazione del marciapiede in diverse aree del centro. A seguire si provvederà all’asfaltatura di via Melzi e a quella di via Leone da Perego. A settembre prevista la realizzazione di un nuovo marciapied e la sistemazione della fermata del bus in corso Sempione.P.G.