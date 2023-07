21enne Camerunense "Sistemato" in Parcheggio, Accompagnato in Cpr in Sardegna

E’ stato accompagnato dagli agenti della Polizia di Gallarate in un Centro di Permanenza per Rimpatri, in Sardegna, un cittadino camerunense di 21 anni che da l mese di maggio si era "sistemato" nell’angolo di un parcheggio in prossimità di un supermercato a Gallarate e da lì non si è mai spostato. Secondo quanto ricostruito il giovane, sbarcato nel mese di agosto 2022, aveva presentato richiesta di protezione internazionale. Inserito da subito nel programma di assistenza per i richiedenti asilo, era stato collocato dapprima in una comunità di Besnate e poi in una struttura di Cardano al Campo dalla quale però era stato allontanato a causa del suo carattere irascibile e dei comportamenti antisociali, che rendevano incompatibile la convivenza con gli altri ospiti. A partire dal mese di maggio la sua presenza è stata notata nel parcheggio, diversi sono stati gli interventi e i provvedimenti intrapresi nei suoi confronti dalle Forze di Polizia cittadine. Tuttavia ogni tentativo di risolvere la sua situazione, anche da parte dei Servizi sociali, ha trovato la sua netta opposizione, anzi il giovane ha anche reagito con comportamenti ostili e minacciosi. Valutata la potenziale pericolosità sociale (ha precedenti per percosse e minacce) il Commissariato di Gallarate si è attivato affinché venisse collocato presso un Cpr. L’altro giorno il camerunense è stato accompagnato presso il C.P.R. di Macomer in Sardegna. R.F.