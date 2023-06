2 arresti per spaccio, i carabinieri controllano la stazione di Saronno

Controlli antidroga tra la stazione, il parco Pineta e nella vicina Castiglione Olona.

Li hanno realizzati

i carabinieri della compagnia di Saronno, coadiuvati da personale dello squadrone eliportato Cacciatori di Calabria che hanno passato al setaccio le aree in cui si trovano fronti più caldi dello spaccio.

Due gli arresti un 19enne e un 24enne entrambi di origini marocchine. Il primo è stato fermato nei pressi dello scalo ferroviario. Aveva con sé 30 grammi di hashish, un bilancino di precisione, un telefono cellulare e 300 euro. Nella sua abitazione, perquisita dai militari, sono stati trovati altri 180 grammi di hashish e altri 400 euro in contanti.

Il giovane è stato immediatamente arrestato e, al termine delle formalità di rito, messo a disposizione della competente autorità giudiziaria per il seguente giudizio direttissimo. Nei boschi di Castiglione Olona invece i militari hanno trovato un bivacco per lo spaccio. Qui è stato trovato e fermato il 24enne con 170 grammi di sostanze stupefacenti (eroina, cocaina e hashish) un bilancino di precisione, quattro telefoni cellulari e 50 euro. Entrambi gli stranieri, irregolari in Italia, sono stati portati in carcere.

S.G.