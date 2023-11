A Legnano “Giralamoda” racconta la moda sostenibile

Legnano, 6 novembre 2023 - Promuove e racconta la moda sostenibile con ritmi elettronici, note rock, musica classica, battute commoventi e storie pungenti: è lo spettacolo ”Giralamoda” di Trama Plaza in scena al Teatro Tirinnanzi di Legnano, domenica 12 novembre alle ore 18. L'evento è organizzato da Gasabile, gruppo d'acquisto solidale del legnanese, grazie al sostegno del Comune di Legnano e propone otto performance di teatro, danza e cartomanzia per approfondire l’industria del fashion. Un viaggio accattivante tra il comico, il poetico e il riflessivo, che ha l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza sul valore di una produzione tessile etica e circolare.

"Il sistema del fast fashion a cui siamo abituati è subdolo: ci invoglia ad acquistare compulsivamente proponendoci a ritmi serrati nuove collezioni a basso costo. Ma qual è il costo di essere sempre trendy? Quando acquistiamo un capo a pochi euro, siamo consci che il suo costo in termini ambientali e sociali in realtà è altissimo? - commentano i soci di Gasabile - Lo spettacolo Giralamoda con sorprendente leggerezza, fa riflettere sull’importanza di compiere scelte etiche durante i nostri acquisti di vestiti".

Sul palcoscenico si alternano attori, danzatori e una performer esperta di slow fashion in veste di cartomante in uno spettacolo di un’ora e mezza che intreccia teatro, danza e musica. Attraverso il gioco della cartomanzia, un’attrice risponde a domande che indagano sul sistema moda, per restituire un’immagine completa della situazione nel tessile, ma anche per mostrare evoluzione e cambiamenti che ci sono stati negli ultimi decenni in questa grande industria. Gli artisti coinvolti e coautori dell’opera sono l’attore e drammaturgo Davide del Grosso che ha scritto e interpreta i monologhi, l’attrice Chiara Brunetti e l’attrice Camilla Nardelli in veste di cartomante, i danzatori e coreografi degli spettacoli Susanna Accornero e Elvio Pereira de Assuncao. Le musiche sono originali composte dal musicista Luca Macchi. L'ingresso è gratuito ma con prenotazione https://bit.ly/GIRALAMODA-Legnano.