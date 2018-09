Legnano (Milano), 21 settembre 2018 - Un concerto per ricordare il terremoto del 2016 nelle Marche e per fare il punto sulla ricostruzione in quelle zone: l'Amministrazione comunale, a due anni di distanza dall'evento sismico dell'agosto 2016, in collaborazione con alcuni Comuni dei Monti Sibillini ha organizzato per questa sera alle 21 nel cortile di palazzo Malinverni (in caso di maltempo in Sala Ratti) il concerto del violinista Valentino Alessandrini dal titolo "I Sibillini in musica e parole: luoghi di coraggio e di passione".

Durante la serata verranno proiettati filmati sugli interventi di ricostruzione conclusi e sulla situazione attuale delle aree colpite dal sisma, al fine di promuovere i territori. In programma anche un filmato inedito relativo al Palio di Legnano 2018. Interverranno alla serata i sindaci dei Comuni di Smerillo, Montefortino, Montefalcone Appennino, Servigliano, Santa Vittoria in Matenano, Monte San Martino, Montemonaco, i sindaci del Legnanese e le autorità civili e militari di Legnano.