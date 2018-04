Legnano (Milano), 16 aprile 2018 - Si riprendono in fretta i Negrita dalla caduta dal palco del Palalottomatica di Roma del frontman Pau e lo fanno attraverso l'annuncio da parte degli organizzatori del Rugby Sound: domenica 8 i Negrita saranno sul palco dell'isola del Castello di Legnano. Il costo del prezzo del biglietto per il concerto della rock band toscana sarà di 20 euro più prevendita. Un annuncio bomba per il festival musicale legnanese, che ormai ha spalancato le proprie ali e vola fra le rassegne musicali estive più importanti d'Europa. Ziggy Marley, Alborosie, The Hives, Lacuna Coil, Fabri Fibra, Sfera Ebbasta, Max Pezzali, Francesco Renga e Nek e ora anche i Negrita: saranno tanti i volti noti della scena musicale italiana che si esibiranno sul palco di Legnano dal 29 giugno al 7 luglio.