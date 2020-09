Corbetta (Milano), 10 settembre 2020 - Il bonifico arriva, ma quando c’è da dare una mano spariscono o dicono no ai lavori socialmente utili offerti dal Comune. A Corbetta, nel Milanese, scoppia il caso reddito di cittadinanza. "Il sospetto che molti percettori del sussidio di fatto siano occupati in nero ti viene quando li chiami e non si presentano, oppure accampano scuse per non svolgere quelle mansioni che il Municipio vorrebbe delegare loro". Lo dice chiaramente il sindaco della cittadina di 18mila abitanti a Est di Milano, Marco Ballarini, che tra i primi in Lombardia ha pensato di chiamare i titolari dell’assegno di sostegno che vivono nel suo territorio per affidare loro attività come l’aiutare i vigili in occasione di manifestazioni, regolare gli accessi alle scuole appena riprenderanno garantendo il rispetto delle norme di sicurezza, pulire le aiuole e i parchi pubblici.

"Dodici persone hanno accettato la prima proposta che abbiamo fatto loro e domenica, in occasione della Fiera del Perdono, hanno controllato gli accessi all’area pedonale, mettendo e spostando le transenne. In questi giorni stanno proseguendo la collaborazione sviluppando il progetto volto a garantire più sicurezza in città, presidiando gli ingressi del cimitero, dove sovente si sono registrati scippi e furti, i parchi e altri luoghi. Dodici serviranno anche per il servizio scolastico". Per queste mansioni civiche Ballarini ha pensato di chiamare i percettori del Reddito di cittadinanza. A Corbetta sono 149, in tutto. Tolti quelli che hanno più di 65 anni, quelli che accudiscono anziani e bambini piccoli, tolti gli inabili e i portatori di handicap, ne restano una sessantina "potenzialmente abili".

«Li abbiamo chiamati per un colloquio con gli assistenti sociali – spiega ancora il primo cittadino –. Sinora in 15 di loro hanno rifiutato, chi non presentandosi al colloquio e chi manifestando il loro diniego perché hanno altro da fare. Che cosa? Presumibilmente un lavoro in nero". Allora al primo cittadino non è rimasto altro da fare: queste 15 persone sono state segnalate sul portate del Centro per l’Impiego, sul quale i Comuni hanno possibilità di accedere e condividere dati. "Questo è solo il primo passo – aggiunge –. Con più segnalazioni negative il reddito di cittadinanza potrebbe essere revocato. Ed è giusto farlo perché è giusto aiutare chi è in difficoltà ma non chi ne approfitta", conclude Ballarini.