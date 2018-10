Arconate (Milano) 14 ottobre 2018 - Nel campionato di serie D sconfitta amara per l'Arconatese che si fa rimontare a Sarzana dalla Fezzanese: 2-1. Eppure la squadra di mister Giovanni Livieri era anche passata in vantaggio per prima al 49' con l'attaccante senegalese Sarr. Poi i padroni di casa hanno ripreso fiducia e con De Martino prima al 58' e al 68' con Baudi hanno ribaltato il risultato. Così dalla prima trasferta in terra ligure l'Arconatese è stata costretta a tornare a mani vuote, con il rammarico di aver sbagliato nel secondo tempo anche un calcio di rigore con Sarr, ipnotizzato dal portiere avversario.