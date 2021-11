Lecco, 3 novembre 2021 – La maggioranza del Comune di Lecco perde un pezzo, non uno qualsiasi, ma la presidente del Consiglio comunale ed ex assessore Francesca Bonacina. Si è dimessa perché non condivide tra il resto il cambio in corsa della futura nuova sede municipale. Il sindaco Mauro Gattinoni ha infatti deciso che il futuro nuovo municipio non troverà più posto nell'ex sede del Politecnico, che ha deciso di vendere, ma nell'ex sede della Deutsche bank in centro città, un'operazione immobiliare sconsigliata dal segretario generale Sandro De Martino perché costa parecchi milioni di euro in più ai contribuenti lecchesi. La questione è stata discussa e votata proprio durante l'ultima seduta di Consiglio comunale, con le defezioni però tra la compagnie di governo non solo dell'ormai ex presidente ma anche di altri due consiglieri e l'abbandono dell'aula da parte di tutti gli esponenti di opposizione.

“Dopo quasi 12 anni di impegno nell’Amministrazione comunale di Lecco, ho rassegnato le mie dimissioni da consigliera e presidente del Consiglio del Comune di Lecco – spiega Francesca Bonacina in una lettera aperta -. Una decisione lungamente meditata e certamente sofferta, ma che ho sentito essere doverosa non ritenendo di poter più assolvere ad un ruolo cardine come quello finora ricoperto, senza una piena sintonia con le scelte più importanti che l’attuale Amministrazione sta assumendo. Pur condividendo tuttora gli obiettivi di una città che vuole essere bella, solidale, sostenibile e grande la diversa visione in ordine a strategie e priorità mi impone di fare un passo indietro”.