Lecco, incendio in un appartamento: morti un cane, un gatto e un pappagallo

Lecco, 22 aprile 2023 - I loro padroni si sono salvati perché non erano in casa, ma i loro animali domestici sono morti soffocati dal fumo provocato dal fuoco che la notte scorsa è divampato in un appartamento di via don Luigi Monza, nel rione di San Giovanni.

I vigili del fuoco di Lecco sono intervenuti con due squadre per domare il rogo, ma quando dopo due ore sono riusciti a entrare all'interno hanno trovato un cane, un gatto e un pappagallo senza vita.

Si tratta dei tre animali di casa che si trovavano all'interno del locale più devastato dalle fiamme, quello da cui molto probabilmente è divampato il rogo le cui cause sono ancora da determinare.

A uccidere i tre animali però non è stato il fuoco, ma il monossido di carbonio che li ha soffocati. L'appartamento è tuttora inagibile.