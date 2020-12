Osnago (Lecco), 24 dicembre 2020 - “Non sarete mai soli in questa battaglia che è sacrosanta”. A esprimere vicinanza e sostegno ai 70 lavoratori della Voss di Osnago che da una settimana ormai presidiano giorno e notte la torneria per impedire che venga smantellata condannandoli alla disoccupazione è Anna Maria Furlan, segretaria generale nazionale della Cisl.

Quest'oggi tramite il segretario generale regionale Ugo Duci che li ha raggiunti di persona, la numero uno della Cisl ha telefonato direttamente agli operai e agli impiegati a cui, a poche settimane dal Natale, è stato annunciata a sorpresa la chiusura della storica fabbrica idraulica fondata nel 1954 e acquisita nel 2016 da imprenditori tedeschi con il conseguente loro licenziamento per trasferire produzione e macchinari nella sede centrale in Germania. Ieri ai cancelli dello stabilimento l'amministratore delegato italiano della società ha anche investito il segretario generale della Fim Cisl Lombardia Andrea Donegà che ha cercato di sbarrargli il passo. “Una cosa inaccettabile, non è da paese civile, non è da stato di diritto”, ha commentato Anna Maria Furlan.

E ancora: “La Cisl ci sarà sempre, con i suoi delegati, i suoi dirigenti, accanto a voi in questa battaglia sacrosanta. Vi prego non sentitevi soli, noi siamo lì con voi e continueremo a lottare finché conservare il proprio lavoro e la propria dignità sia un diritto per ogni lavoratore, ogni lavoratrice, ogni italiano, ogni italiana. Un abbraccio di cuore davvero grande. Se stiamo uniti vinceremo anche questa battaglia”.