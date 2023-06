Volontari Soccorso Alpino, 138 interventi nel 2022. Domani sera raccontano la loro storia

I volontari del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone si raccontano. Sono il gruppo più numeroso lombardo e si occupano anche del maggior numero di interventi: sono una sessantina e nel 2022 hanno soccorso 138 persone tra escursionisti, scalatori e cercatori di funghi in difficoltà. La loro stazione, quella di Valsassina e Valvarrone, è stata istituita nel 1983, con l’unione delle stazioni di Barzio, dove c’è la sede attuale, Dervio e Premana. Domani sera, venerdì alle 20.30, nella sala civica di Casargo, racconteranno di loro, delle missioni, di come sono diventati soccorritori, delle esercitazioni periodiche, dell’addestramento, della bellezza di essere angeli della montagna e di regalare il loro tempo e professionalità a chi come loro ama le montagne. Ma condivideranno della fatica di essere sempre pronti quando c’è bisogno, anche quando è festa, soprattutto quando è festa e in molti affollano sentieri, vette e rifugi. E racconteranno dell’importanza dei familiari, mogli e mariti, compagne e compagni, mamme e papà, che li sostengono senza i quali probabilmente non sarebbero soccorritori. D.D.S.