Violenza sessuale in cabina telefonica, udienza preliminare a Como per Ghulam Shabbir Imran

Davanti al Gup di Como Walter Lietti, si è aperta l’udienza preliminare per la violenza sessuale avvenuta lo scorso 7 agosto in una cabina telefonica di piazza Vittoria. Imputato è Ghulam Shabbir Imran, pakistano di 42 anni senza fissa dimora, che ieri ha chiesto il rito abbreviato. La vittima, una donna bulgara di 58 anni, si è invece costituita parte civile. La sua testimonianza era già stata raccolta in un incidente probatorio lo scorso autunno, entrato ora a far parte degli atti processuali, quando aveva nuovamente raccontato l’aggressione, e di essere stata picchiata e ferita con cocci di vetro, e poi violentata. Il processo si svolgerà a ottobre.