Viola il divieto di avvicinarsi alle vittime e alla loro casa Arrestato un giovane

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Chiavenna hanno arrestato in flagranza un italiano residente a Samolaco per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. Già sottoposto ad una misura cautelare non custodiale, sorpreso vicino la residenza dei genitori ove era interdetto su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato fermato e condotto al Comando Compagnia per fotosegnalamento, identificazione e garanzia. L’arrestato, 20 anni, al termine dell’udienza di convalida è stato rimesso in libertà e sottoposto nuovamente al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai genitori. M.Pu.