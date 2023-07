Viola ancora i divieti di avvicinarsi ai genitori Giovane arrestato

Un ventenne di Samolaco, Livio Vener, poi a Morbegno, domenica mattina è stato arrestato in flagranza dai carabinieri di Novate Mezzola e Campodolcino per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento emessi dal giudice. Su di lui pendeva anche un terzo provvedimento, ossia il divieto di dimora nel paese della Valchiavenna. Negli ultimi mesi non è la prima volta in cui contravviene ai provvedimenti cautelari adottati per le ripetute minacce. Ieri il giudice monocratico del Tribunale di Sondrio, Francesca Palladini, nella direttissima ha rinviato il processo che sarà celebrato a metà settembre con rito abbreviato, come chiesto

dall’avvocato del giovane. Nel frattempo è libero.