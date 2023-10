Ville della mafia. Il sindaco bussa in Regione

LOMAZZO

Il sindaco Gianni Rusconi (foto), a nome dell’amministrazione comunale, ha chiesto aiuto in Regione per poter ottenere la disponibilità di tre villette requisite ormai dieci anni fa ad alcuni appartenenti alla ‘Ndrangheta che il Comune non riesce ad avere in consegna per un errore di trascrizione da parte del Tribunale di Reggio Calabria.

Una svista che però da anni impedisce il passaggio di mano dei tre immobili che nel frattempo si sono danneggiati diventando simboli di degrado. "Dal 2011 ad oggi per pratiche burocratiche siamo andati avanti degli anni senza arrivare ad un’assegnazione che avrebbe risolto tutti i problemi attuali legati alla manutenzione del verde - ha spiegato Gianni Rusconi di fronte alla commissione Antimafia a Palazzo Pirelli - Un mese fa abbiamo fatto un sopralluogo al sito con un funzionario dell’Agenzia dei beni confiscati ed è già stato programmato un intervento per sistemare i giardini. Ma una volta che il Comune prenderà in gestione gli spazi si prenderà carico della manutenzione ordinaria". Nel frattempo con apposita ordinanza il sindaco ha ottenuto dall’Agenzia nazionale beni confiscati l’avvio di manutenzioni straordinarie anti degrado. L’auspicio è che grazie all’interessamento congiunto di Regione e delle diverse autorità preposte si possano finalmente compiere i passaggi necessari che finora sono stati disattesi malgrado i continui solleciti. Le tre ville si trovano in via Parini e furono sequestrate all’inizio degli anni 2000, nell’ambito della maxi-operazione "Inifinito" contro la ‘Ndrangheta. Dal 2011 il Comune sta cercando di entrarne in possesso per poterle mettere a disposizione delle associazioni cittadine, ma a causa dell’errore di trascrizione tutto si è fermato. Un’attesa intollerabile per il consigliere regionale Dem, Angelo Orsenigo. R.C.