Villa Olmo, revocati 1,6 milioni di contributi. Rapinese infuriato

Era nell’aria da tempo la decisione di Fondazione Cariplo di riprendersi parte dei fondi, non ancora spesi dopo 9 anni, per la sistemazione di Villa Olmo, eppure a Como l’hanno presa come peggio non poteva essere con il sindaco che in Consiglio comunale è intervenuto per esprimere tutta la sua indignazione contro la mancata proroga. "Fondazione Cariplo la ringrazio molto - si è espresso con sarcasmo Alessandro Rapinese - Grazie come siete carini. Volevo ringraziarvi per aver comunicato prima alla stampa che al sindaco che avevate deciso di togliere 1,6 milioni di euro. Era solo da dicembre che vi telefonavo quotidianamente, chiedevo informazioni e cercavo di contattarvi. Grazie della cortesia per avermi avvisato di averci tolto 1,6 milioni. Sono certo che ci sarebbe stato lo stesso atteggiamento se avesse vinto il Pd le elezioni". Si tratta di poco meno di un terzo dei cinque milioni di euro concessi nel 2014 all’allora sindaco Mario Lucini, solo una parte dei soldi investiti da Palazzo Cernezzi per rimettere a nuovo la storica villa neoclassica che lo scorso anno ha beneficiato anche di un finanziamento di quasi 9 milioni di euro grazie ai fondi del Pnrr. Le parole di Rapinese non sono passate inosservate a Milano, negli uffici di Fondazione Cariplo, dove pur non commentando ufficialmente si ricorda che la decisione non è stata presa per penalizzare Como, bensì è seguita a un’istruttoria. R.C.