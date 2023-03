Villa del Balbianello Il gioiello del Fai più visitato in Italia Sold-out per le nozze

di Roberto Canali

Riapre domani al pubblico Villa del Balbianello, anche nel 2022 il bene più visitato del Fai in Italia, con 169.725 persone arrivate un po’ da tutto il mondo per godere la meraviglia del panorama del Golfo di Venere e di Bellagio dal colonnato della dimora appartenuta al conte Guido Monzino.

"Il 2023 è per noi un anno molto importante perché celebriamo il cinquantesimo della conquista del Polo Nord da parte del conte Monzino – spiega Giuliano Francesco Galli, area manager Fai Lombardia Prealpina –. Visti gli ottimi risultati dell’inverno 2022, come ormai facciamo da anni, resteremo aperti fino all’Epifania e ci auguriamo che questa nostra iniziativa sia seguita da un numero sempre maggiore di addetti culturali, turistici e operatori del mondo della mobilità e dei trasporti".

Anche durante i mesi di chiusura al pubblico, dalla metà di gennaio a oggi, il lavoro nella villa non è mancato per gli interventi di manutenzione della dimora e del giardino. Prima dell’estate sarà inaugurato un nuovo info point all’inizio dei percorsi pedonali che conducono al Balbianello, realizzato grazie al contributo del Gal del Lago di Como che ha permesso il restauro di un piccolo stabile in disuso da anni. Da segnalare il rifacimento dell’impianto parafulmini di tutto il complesso che renderà il Bene più sicuro e protetto da eventi atmosferici estremi.

Il bilancio finale del 2022 ha contato un totale di 169.725 visitatori, numero che ha superato anche il record del 2019, in grandissima maggioranza stranieri, ben 130.585, provenienti principalmente da Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, Usa e Spagna, ma anche Romania, Polonia e India.

Per quanto riguarda il 2023, come sempre la Villa è molto richiesta per matrimoni ed eventi. In questo momento, il calendario risulta sold out da aprile a ottobre, con circa 160 matrimoni soprattutto di coppie straniere provenienti da America, Regno Unito, Australia, Germania, Singapore, Svizzera ma anche qualcuna italiana. Non mancano inoltre proposte di matrimonio o shooting fotografici di coppia.