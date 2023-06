Vigili del Fuoco di Varese in Azione nella Notte, Due Interventi, Due Incidenti

Doppio intervento dei vigili del fuoco di Varese nella notte tra sabato e domenica, il primo per spegnere le fiamme in un box, il secondo in via Dandolo per domare l’incendio in una pizzeria. A dare l’allarme alcuni inquilini, residenti sopra il locale che si sono accorti del fumo che saliva ai piani superiori. Non ci sono stati feriti o intossicati. Ancora da chiarire le cause del rogo e da quantificare i danni. Soccorsi in azione invece ieri mattina tra le 12,45 e le 13 per due incidenti. Il primo a Lozza, due uomini coinvolti, in uno scontro tra due auto, uno è stato trasportato al pronto soccorso. Il secondo intorno alle 13 a Varese, due auto coinvolte, due donne ferite, una trasportata all’ospedale di Varese. R.F.