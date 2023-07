Viganò, cede il cric di schianto: 45enne schiacciato dal camion che stava riparando

Viganò (Lecco), 13 luglio 2023 – Il cric ha ceduto di schianto e il furgone sotto cui stava lavorando gli è franato addosso. Ieri sera un autotrasportatore di 45 anni è rimasto schiacciato sotto il peso di un camion. È successo a Viganò. Il 45enne si è fermato ed ha accostato a bordo strada per un improvviso guasto al mezzo: lo ha sollevato con un cric e si è infilato sotto per capire il problema.

Il martinetto però ha ceduto e il furgone gli è caduto addosso: d'istinto è riuscito a spostarsi per non essere completamente travolto, ma è rimasto intrappolato con una gamba incastrata. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni passanti, poi sono subito arrivati i sanitari di Areu con i vigili del fuoco. Il 45enne è stato liberato e poi trasferito in ambulanza in ospedale a Vimercate.