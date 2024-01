Videopoker messi all’angolo. La ludopatia si batte socializzando

Pranzi in compagnia, corsi di teatro, animazione e laboratori al posto delle slot machine. Al circolo Arci Promessi sposi di Germanedo a Lecco puntano tutto su progetti sociali al posto dell’azzardo dei videopoker. L’assessore al Welfare di Lecco, Emanuele Manzoni, e il presidente del circolo Giorgio Crimella, che ha defenestrato dal locate tutte le slot elettroniche, hanno firmato un vero e proprio patto di collaborazione contro le macchinette mangiasoldi, convinti che si tratti di una scommessa già vinta in partenza. Il patto prevede collaborazioni per organizzare pranzi comunitari, corsi di attività espressive, attività di animazione e aggregazione, laboratori aperti a tutti. L’obiettivo è triplice: contrastare la pratica del gioco d’azzardo e del conseguente insorgere della ludopatia; favorire la nascita nei rioni di luoghi di socialità, convivialità e accompagnamento, specie per le persone più sole, gli anziani e i fragili che spesso sono i più a rischio a buttare tempo e soldi alle slot; rilanciare le attività dei circoli, che sono storici presidi del territorio.

"È un percorso che ci piace molto e che ci stimola nella ricerca di nuove modalità di aggregazione – spiega Giorgio Crimella -. Togliere le macchinette è stato il passo conclusivo di una nostra maturazione e consapevolezza sulle conseguenze della ludopatia, sebbene l’utilizzo che ne veniva fatto al circolo, da parte dei nostri soci, era marginale rispetto a tutte le altre attività".

"Abbiamo condiviso la decisione importante di superare la presenza delle slot machine, investendo sul grandissimo potenziale aggregativo che hanno luoghi come il circolo Promessi sposi", aggiunge l’assessore Emanuele Manzoni. Mediamente a Lecco città, in base agli ultimi dati disponibili, vengono spesi 83 milioni di euro in videopoker, scommesse, lotterie, lotto e simili: sono circa 1.800 euro a residente, minorenni compresi che invece non andrebbero conteggiati perché il gioco di Stato è vietato a chi non ha compiuto 18 anni. Sono almeno 500 le persone in cura perché ludopatiche conclamate. A fronte di quanto giocato, le vincite non superano i 62 milioni, perché alla fine il banco vince sempre. In tutta la provincia di Lecco sono stati giocati invece 380 milioni di euro – circa 1.200 euro a testa - a fronte di 280 milioni di vincite.