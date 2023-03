Vessava la dirimpettaia anziana e invalida Due anni allo stalker

Infieriva sulla vicina, imponendole di lavargli e stirargli i vestiti, obbligandola a portargli la spesa ed entrando in casa sua giorno e notte, fino a forzare la serratura quando la donna gli ha fatto trovare la porta chiusa a chiave. Condotte per le quali Livio Cerea, comasco di 63 anni, ieri è stato condannato per stalking a 2 anni di reclusione, con rito abbreviato, dal Gup di Como Carlo Cecchetti. Le persecuzioni nei confronti della donna, 70 anni, invalida psichica al 100 per cento, risalgono al periodo tra gennaio 2021 e gennaio 2022. Condotte su cui avevano indagato i carabinieri e per le quali Cerea aveva ricevuto una prima misura di divieto di dimora a Como, poi aggravata in custodia cautelare in carcere, dove si trova per varie violazioni.