Casatenovo (Lecco), 3 marzo 2019 – Undiè finito addosso alla macchina di un'automobilista che le ha tagliato la strada. In seguito allo scontro è stato sbalzata di sella ed è finita a terra, facendo temere il peggio. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, domenica, a, sullanel tratto che attraversa il centro paese, di fronte al municipio. Il 27enne, che viaggiava su una Vespa 125 lungo la provinciale, è finito addosso ad una Vw Tiguan, il cui guidatore stava per uscire da un parcheggio per attraversare la strada principale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari della Croce bianca di Besana Brianza. Per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza la provinciale è stata temporaneamente chiusa al transito. Dopo le prime cure in strada il centauro è stato trasportato in ambulanza in ospedale a ricoverato per un trauma cranico: fortunatamente indossava correttamente il casco che probabilmente gli ha salvato la vita.