Verso lo spacchettamento del fascicolo A Brescia una parte dell’inchiesta Covid

La procura generale ha accolto la richiesta di trasferire a Brescia la posizione dell’ex coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts) Agostino Miozzo nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione del Covid in Valseriana in capo alla procura bergamasca. La posizione di Miozzo, così come sollecitato dai difensori, gli avvocati Gino Fabio Fulgeri (Napoli) e Mario Figliolia (Roma), va dunque a riunirsi a quella dell’ex premier Giuseppe Conte e dell’ex ministro della Salute Roberto Speranza. A renderlo noto sono stati il pg Guido Rispoli con l’Avvocato Generale Domenico Chiaro. La decisione potrebbe essere il prodromo di uno spacchettamento del fascicolo con il trasferimento dalla procura di Bergamo a quella di Brescia, per poi approdare al tribunale dei ministri incardinato proprio a Brescia, del capitolo relativo ai reati di epidemia e omicidio colposi. Miozzo d’altro canto stando alla prospettazione accusatoria risponde di “cooperazione colposa“ con Conte e Speranza. "Ne consegue la piena applicabilità anche nei suoi confronti della norma che prevede la competenza del tribunale dei ministri, e di conseguenza dell’unico ufficio requirente che possa con esso interloquire, ossia la procura di Brescia", hanno fatto sapere dalla procura generale.