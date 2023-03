Verderio, 19enne si schianta in moto contro un trattore: ricoverato d’urgenza

Sul posto sono intervenuti i carabinieri

È stato ricoverato con numerose fratture agli arti e un trauma al bacino un diciannovenne di Arcore che questa sera è finito in moto contro un trattore mentre percorreva la provinciale 178 all'altezza di via Grigna, a Verderio. il ragazzo stava procedendo lungo la provinciale in direzione Cornate d'Adda e non si è accorto del mezzo agricolo he stava per svoltare.

Trasportato in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza il giovane è stato ricoverato mentre in via Grigna sono intervenuti i carabinieri di Merate per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.