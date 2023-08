Verderio, brucia la casa dei fantasmi: dentro non c'era nessuno

Verderio (Lecco), 10 agosto 2023 – Fiamme nelle casa dei fantasmi di Verderio. In una villetta abbandonata di Verderio si è sviluppato un incendio. Si tratta di una casa mai terminata e abbandonata che si trova in via Caduti della Libertà, alla periferia del paese.

I vigili del fuoco nella villetta abbandonata

E' un edificio dove non ha mai abitato nessuno, perché mai finito di costruire. Il tetto cade a pezzi, mancano infissi, serramenti, pavimenti e tutte le altre finiture. E' sepolto dalla vegetazione. Per la sua apparenza spettrale alcuni lo hanno soprannominato appunto la “casa del fantasmi”. L'immobile semidiroccato è diventato rifugio occasionale di senzatetto in cerca di riparo e meta di ragazzini annoiati durante le lunghe giornate estive. Si presume che ad appiccare il rogo sia stato proprio qualche adolescente. Non è nemmeno la prima volta che succede, anzi. L'incendio ha interessato il piano superiore dell'edificio, dove sono stati bruciati alcuni vestiti accatastati, plastica e rifiuti. I danni sono comunue di poco conto. A lanciare l'allarme sono stati i residenti della zona, che hanno avvertito un forte odore acre di fumo. Sul posto sono arrivati in forze i vigili del fuoco del distaccamento di volontari di Merate e del comando provinciale di Lecco, che in pochi minuti hanno spento le fiamme. Con loro anche i carabinieri per valutare la situazione: hanno trovato e sequestrato uno zainetto che potrebbe appartenere a chi ha innescato il rogo. I sanitari di Areu hanno mobilitati pure i volontari della Croce bianca di Merate per timore che all'interno della villetta ci fosse qualcuno, ma dentro sono è stato trovato nessuno.