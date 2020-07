Sconti fiscali per le attività, e lavori per rimettere in moto l’economia. L’ultimo consiglio comunale ha impegnato buona parte della seduta per una revisione del bilancio per un aiuto alle aziende del territorio andate in sofferenza durante il lockdown. "Abbiamo stabilito di ridurre del 20% la Tari a tutte le attività produttive - ha spiegato l’assessore Greppi -. Tutti gli utenti non domestici beneficeranno della misura, che abbiamo voluto per andare incontro ai soggetti che sono stati costretti, a causa del coronavirus, a sospendere l’attività. Cosa che ha impedito loro di produrre rifiuti". Per il resto, Tari e Imu resteranno invariate. Il consiglio comunale ha anche deciso anche come destinare i 100mila della Regione . Tra queste il ripristino del porfido nel centro storico di Somasca e in via Vittorio Veneto e il rinnovo della biclioteca.

Vladimiro Dozio