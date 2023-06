Vercurago, incidente in moto: feriti fratello e sorella di 19 e 13 anni

Vercurago (Lecco), 15 giugno 2023 – Il fratello di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni, la sorella di 13 in osservazione. I due sono rimasti coinvolti in un incidente stradale a Vercurago, alle porte di Lecco, nel tratto di via Roma della Lecco-Bergamo che attraversa e taglia in due il paese.

Erano in sella alla stessa moto, una 125 da cross: il 19enne alla guida, la sorellina avvinghiata a lui sulla parte posteriore. Sono andati a sbattere contro una Vw Touran guidata da un 59enne. In seguito all'impatto sono stati entrambi disarcionati e catapultati a terra. Sono stati soccorsi dai sanitari dell'automedica e dell'autoinfermieritica di Areu, dai Volontari del soccorso di Calolziocorte e dai volontari della Croce San Nicolò di Lecco.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo di 19 anni che è stato trasferito d'urgenza in ospedale all'Alessandro Manzoni di Lecco. La prognosi per lui è di almeno 40 giorni. La sorella di 13 anni invece è stata ricoverata in osservazione. Per consentire ai soccorritori di intervenire e i rilievi dell'incidente, la Statale 639 è stata temporaneamente chiusa al transito, con pesanti ripercussioni sulla viabilità di tutta la zona.