Venduta a 1,9 milioni la Casa di Fiumelatte nord: ad acquistarla un magnate argentino

Varenna (Lecco) - Un rudere, ma che vale oro, per i cittadini della Provincia di Lecco e per l’investitore che ha fiutato l’affare. Casa di Fiumelatte nord a Varenna è stata battuta all’incanto per 1 milione 900mila euro. È oltre 20% in più del milione mezzo di prezzo a base d’asta.

Casa di Fiumelatte nord è, ormai era, un immobile provinciale che si affaccia direttamente sul lago che era parte del compendio della più rinomata Villa Monastero. È la gemella di Casa di Fiumelatte sud, già battuta a inizio anno. Ad aggiudicarsi il pezzo di lago è stato un magnate argentino, lo stesso che, sempre tramite l’immobiliare Rangalli Lake Como, di Menaggio, si era già appropriato di Casa di Fiumelatte sud, per la quale sborsò 1 milione 200mila euro, meno di quanto gli sia costata Casa di Fiumelatte nord, ma 4 volte tanto i 325mila euro minimi richiesti come prezzo iniziale.

La prima volta a Villa Locatelli avevano sottovalutato il potenziale e reale valore dell’edificio, pensando si trattasse di una catapecchia da svendere. Casa di Fiumelatte nord, come quella sud, si sviluppa su 2 piani sotto il livello stradale, altrettanti sopra e dispone di una darsena privata, una cantina e un piccolo parco esterno. I locali misurano circa 200 mq. Confina inoltre direttamente con Villa Monastero. I

l nuovo proprietario, dopo averla rimessa completamente a nuovo poiché ora cade letteralmente a pezzi, potrà adibirla a dimora privata, o trasformarla in hotel extralusso o in una struttura ricettiva. "Grazie alla scelta di alienare questi 2 immobili inutilizzati, avremo a disposizione quasi 3 milioni da destinare alle priorità", dice Alessandra Hofmann, presidente della Provincia.