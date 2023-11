Vendono online orologio rubato, presi

I carabinieri di Urgnano e di Treviglio, grazie alla collaborazione di un cittadino, hanno rintracciato e deferito all’autorità giudiziaria per ricettazione, due giovani senegalesi trovati in possesso di un orologio che era stato rubato il 3 ottobre all’interno di un centro sportivo. L’orologio era stato rubato a un giovane residente nella Bassa. Pochi giorni dopo, la vittima aveva riconosciuto – in vendita su una piattaforma di compravendite on line – il proprio orologio, del valore di circa 400 euro. Fingendosi interessato si era accordato con l’inserzionista per l’acquisto dietro il pagamento di 250 euro fissando l’appuntamento vicino alla stazione ferroviaria di Bergamo, il pomeriggio dell’8 novembre. All’arrivo dell’inserzionista sono intervenuti i militari che hanno bloccato i due senegalesi in possesso dell’orologio. Quello stesso giorno, all’alba, i carabinieri di Martinengo hanno fermato un giovane slavo. Nelle sue tasche un orologio la cui descrizione corrispondeva a quello rubato a un sacerdote dell’Istituto scolastico Sacra Famiglia di Martinengo, valore 500 euro. F.D.