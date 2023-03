Lecco, velisti alla deriva in mezzo al lago rischiano di schiantarsi contro il ponte

I vigili del fuoco mentre soccorrono i due velisti

Lecco, 26 maggio 2023 – Alla deriva in mezzo al lago di Como in burrasca con il motore in panne. Due velisti sono stati salvati dai vigili del fuoco.

Li hanno recuperati in mezzo al lago, a bordo della loro barca in balia del vento e della corrente. Idue stavano per naufragare contro il Ponte Nuovo di Lecco.

Questo pomeriggio, mentre stavano navigando nel golfo di Lecco, i due velisti appena salpati sono stati sorpresi dal brutto tempo: hanno dovuto ammainare le vele, senza poter più riuscire a governare l’imbarcazione, perché rimasti anche senza il motore ausiliario d’emergenza.

In loro soccorso si sono messi in acqua con un gommone i vigili del fuoco della squadra nautica del comando provinciale di Lecco, mentre da terra si sono mobilitati i vigili volontari del distaccamento di Valmadrera. I vigili del fuoco hanno raggiunto la barca a vela, tratto in salvo i due a bordo e poi trainato il natante a riva al sicuro.