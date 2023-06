V.B. 54enne condannato per truffe e estorsioni, un casellario di sei pagine

Ha un casellario di sei pagine. Attualmente è in carcere a Opera. Tra le sue "specialità" le truffe e le estorsioni. E in tribunale a Bergamo è già stato condannato per la truffa nei confronti di un artigiano di Ciserano al quale aveva ordinato una piscina extra lusso con tanto di idromassaggio e televisore incorporato (valore 7.442 euro). Ieri mattina V.B. 54 anni, originario di Vibo Valentia, ma residente a Romano di Lombardia, assistito dall’avvocato Cristina Pizzocaro, doveva rispondere di un paio di truffe messe a segno tra il 2017 e il 2018. In un caso nei confronti di una ditta che produce materassi con sede a Pontida. Con il legale rappresentante della società, l’imputato accompagnato dalla sua allora compagna, firmò una fornitura di 50 letti di un specifico modello per un totale pari a 5.500 euro. Inoltre la fornitura di 100 materassi "fire free" per un totale di 5.800 euro e un centinaio di guanciali. Il tutto per un importo finale di oltre 13mila euro. Pagamento che l’imputato aveva fatto al momento della consegna della merce con un assegno che poi è risultato essere privo di copertura. L’altra truffa di cui deve rispondere il 54enne è quella messa a segno nei confronti di titolare di una macelleria di Castelcovati (Bs) con cui aveva concordato una fornitura di carne (di vari tipi) formaggi, salumi e altre specialità per un totale di oltre 600 chili. Fornitura pagata alla consegna con tre assegni (scoperti) per un importo di 7mila euro. F.D.