Varenna (Lecco), 2 ottobre 2018 – Oltre 3mila visitatori hanno varcato i cancelli di Villa Monastero di Varenna in occasione della sedicesima edizione di Ville Aperte in Brianza. Hanno riscosso più successo solo le più blasonate, famose e accessibili Villa Reale di Monza, con oltre 4.000 visitatori e Villa Litta a Lainate con oltre 3.500 presenze. Sono stati 1.700 invece gli appassionati che hanno intrapreso una camminata verso Civate per ammirare la bellezza artistica della basilica di San Pietro al Monte, che, nella giornata di domenica 23 settembre, è stata raggiunta in elicottero da 120 persone. Un ottimo risultato anche a Bosisio Parini che nel solo weekend del 22 e 23 settembre, con l’apertura di Villa Bordone e la proposta di un percorso in paese sulla memoria di Giuseppe Parini, ha contato 650 visitatori. Sono stati quasi 600 poi i visitatori che hanno partecipato ai diversi eventi proposti e ammirato il parco e la Villa Greppi a Monticello Brianza, mentre in 500 appassionati hanno fatto tappa al Mausoleo Visconti di Modrone a Cassago. Villa Sironi a Oggiono è stata meta di 490 visitatori, 420 quelli di Villa Sommi Picenardi a Olgiate Molgora e 390 ad Annone Brianza. Grande successo pure per la prima del Civico museo Setificio Monti ad Abbadia Lariana,che nei tre fine settimana di apertura ha raggiunto 150 persone, il Santurio Bevera a Barzago, con 50 ingressi nell’unica apertura del secondo weekend, e la Chiesa dei Santi Giuseppe e Floriano a Verderio, con 15 presenze il 16 settembre, mentre a Casa Semenza a Santa Maria Hoè sono stati contati 300 accessi.

