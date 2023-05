Varenna, ha salvato una motociclista: al soccorritore Giacomo Mellera la benemerenza civica

Varenna (Lecco) – Non era nemmeno in servizio, ma quando ha visto l'incidente è corso subito a soccorrere i due feriti, nonostante un incendio avvolgesse la moto su cui viaggiavano. Per Francesco Panighi, 64enne di Camparada, ormai non c'era più nulla da fare, perché morto sul colpo, mentre grazie a lui la moglie 60enne Loredana Confalonieri è sopravvissuta, evitando che la loro figia Roberta rimanesse completamente orfana.

Per questo il sindaco di Varenna Mauro Manzoni e tutti i consiglieri comunali all'unanimità, durante l'ultima assise, hanno deciso di assegnare la benemerenza civica a Giacomo Mellera, 28 anni di Varenna, volontario del Soccorso bellanese. È la più alta onorificenza comunale della piccola Perla del Lario.

Lo scorso 19 marzo, una domenica, ha salvato appunto la vita a Loredana: lei e il marito erano in sella alla loro nuova Aprilia Tuono V4; stavano percorrendo la Sp 72, ma un 62enne al volante di una Bmw ha tagliato loro la strada. L'impatto è stato devastante, la moto si è incendiata, Francesco è stato proiettato in aria, Loredana è stata sbalzata a terra.

Giacomo si trovava a poca distanza ed è subito intervenuto: “Ha prestato con grande attenzione ed umanità le prime importantissime cure alla donna, Loredana, che so è così salvata”, racconta il sindaco. Che prosegue: “Con il conferimento dell'onorificenza di Cittadino benemerito di Varenna, Giacomo verrà iscritto all’interno dell’Albo d’oro del Comune di Varenna”.

La cerimonia di consegna ufficiale dell’onorificenza non è stata ancora fissata. “Fa sicuramente piacere vedere riconosciuto il lavoro svolto e i ringraziamenti ricevuti mi hanno commosso profondamente – confida Giacomo -. È sinceramente impagabile. Ma è importante sottolineare anche quanto questo sia frutto di esperienza, addestramento ma soprattutto del lavoro di squadra di tutti i soccorritori intervenuti”.

Per questo Giacomo invita tutti a frequentare un corso di primo soccorso, che può segnare la differenza tra la vita e la morte: “Fate un corso di primo soccorso, entrate nell'associazione di soccorso più vicina a voi. È un'esperienza che vi cambia la vita”. Probabilmente assisteranno alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria sia Loredana, sia sua figlia, sia il presidente del Soccorso bellanese Paolo Rusconi in rappresentanza di tutti i soccorritori volontari