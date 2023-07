Varenna, Giacomo Mellera riceve attestato di benemerenza civica per aver salvato vita a una motociclista

"Non sono un eroe, non sono un angelo, sono solo una persona che impiega parte del tempo libero a servizio di chi ha più bisogno". Con queste parole ha accolto l’attestato di benemerenza civica di Varenna il 28enne Giacomo Mellera, volontario del Soccorso bellanese, che il 19 marzo salvò la vita a Loredana Confalonieri, motociclista 60enne in un incidente sulla Sp 72 in cui morì il marito. Giacomo non era di turno.Pranzava a casa dei suoceri lì vicino: sente il botto e vede le fiamme, si precipita in strada e attua le manovre di pronto intervento senza le quali anche Loredana sarebbe morta, sebbene a due passi da lui la moto stesse bruciando col rischio esplodesse. "Ricevo la benemerenza per conto di tutti i soccorritori del Soccorso bellanese di cui indosso la divisa da 10 anni", ha detto Giacomo alla cerimonia per il conferimento della più alta onorificenza comunale, cogliendo l’occasione per invitare a un corso di soccorso affinché sempre di più si sia in grado di salvare. "Il servizio di volontariato, insieme a tanti altri, si svolge nell’umile lavoro quotidiano da parte di chi decide di offrire un po’ di tempo e energie per il bene di tutti", lo ha ringraziato il sindaco Manzoni col prefetto Pomponio. D.D.S.