Varenna (Lecco), 28 settembre 2019 – Migliaia di persone sabato mattina hanno affollato le sponde di tutto il lago di Como per ammirare con il naso all'insù i piloti delle Frecce tricolori per le prove generali del grande spettacolo di acrobazie aeree in programma domenica mattina. L'esibizione dei topg gun azzurri è stata identica a quella che offriranno domani, tranne che per l'utilizzo di fumogeni esclusivamente bianchi, invece che con i colori della bandiera italiana. Prima di loro si sono cimentati in evoluzioni mozzafiato anche gli acrobati dell'aria sui monoposto ad elica Cap231 e sugli idrovolanti. In molti hanno assistito alla prima della due giorni di Air show del Centro Lago di Como anche via lago.

Nonostante l'arrivo di molti più spettatori di quanti previsti almeno per la prima giornata, l'imponente macchina organizzativa messa a punto dal promotore e anima dell'iniziativa Giorgio Lanfranconi presidente dell'associazione Operatori turistici di Varenna e dal sindaco Mauro Manzoni è stata impeccabile. Il momento clou è previsto però proprio per domenica, intorno al mezzogiorno, con la seconda esibizioni dei piloti della Pattuglia acrobatica nazionale: si attendono almeno 15mila persone, concentrate nella zona del lungolago di Varenna, più tutte le altre che si apposteranno negli altri punti panoramici.



LE AREE PER IL PUBBLICO - Per quanto riguarda il centro storico di Varenna, sono state individuate diverse aree. C'è una motonave riservata agli ospiti, 7mila metri quadrati a Olivelo, 1.300 mq di passerella a lago, via Corrado Venini, via Roma e il Lido, oltre al litorale sino al molo, piazza San Giorgio e tutti i caratteristici vicoli delle contrade varennesi. La passerella lungolago invece è per gli incaricata dei servizi logistici, gli operatori di soccorso, giornalisti, fotografi e cameraman. Sono garantite in più punti postazioni di pronto soccorso con i volontari della da Croce rossa e della Protezione civile.



MEZZI DI TRASPORTO - Per chi intende raggiungere Varenna in auto, sono a disposizione il Parking (a pagamento) sito di fronte all’ingresso di Villa Monastero, i posteggi in ciale Giovanni Polvani (gratuiti) e quelli del piazzale della stazione ferroviaria di Varenna-Esino-Perledo. Tuttavia, il numero dei posti disponibili si preannuncia decisamente esiguo in previsione dell’alto afflusso di persone attese. Pertanto, si consiglia di valutare con attenzione le modalità e le tempistiche con le quali spostarsi con la vettura.

In alternativa al trasporto su strada, ci si può muovere utilizzando i treni di linea, con partenze da Milano e da Lecco, potenziati, anche al ritorno, con l’aggiunta di 3 carrozze per ogni corsa.



Chi proviene da Como può invece optare per i battelli di linea della Navigazione Laghi (ma arrivi e partenze presso lo scalo di Varenna saranno interdetti dalle 10 alle 12 ), oppure navigando sulla Motonave Orione (700 posti), con andata alle 8.30 da Como, alle 8.40 da Tavernola e alle 8.45 da Cernobbio. Durante la navigazione, è in funzione il servizio bar (dalle 10.30 alle 12.30). Ritorno: imbarco a Varenna alle 15.30. Oltre ai parcheggi disponibili a Como e Cernobbio, chi si imbarca a Tavernola può usufruire di due Park, facilmente raggiungibili anche dall’Autostrada Como-Chiasso: Villa Erba Park, in via Regina (500 mt. a piedi) e Bennet Park, in via Asiago, (500 mt a piedi).



STAND E ATTRAZIONI - In Piazza San Giorgio e presso l’Imbarcadero di Varenna somo allestiti stand dell’Aeronautica militare italiana con gadget, orologi e modelli aerei. Nella zona del molo del litorale di Varenna si può ammirare da vicino un idrovolante anfibio prima e dopo le esibizioni aeree. L’occasione per scoprire la cabina di pilotaggio e per conoscere le caratteristiche di questo affascinante velivolo, è offerta dalla scuola di volo PilotaPerSempre, che ha base presso l’aviosuperficie Kong di Monte Marenzo, a due passi da Lecco, e che è stata fondata da Riccardo Brigliadori, pluricampione europeo e mondiale di volo a vela. Tra le attività, la diffusione della cultura aeronautica e la possibilità, per chiunque, di vivere la straordinaria esperienza del “battesimo del volo”, contemplando il panorama con occhi nuovi e da una posizione inedita e privilegiata. Due le tipologie di velivoli a disposizione: l’aereo terrestre e l’idrovolante, con l’opportunità di pilotare il biposto, ovviamente affiancati da un professionista esperto.



VIABILITA' - Dalle 9.30 alle 13.00 in tutto il centro storico di Varenna verrà istituita la zona pedonale, nel tratto compreso tra l’inizio di via Corrado Venini sino al parcheggio multipiano, con il transito consentito ai soli mezzi di servizio e di soccorso. Divieto di transito, dalle 8.00 alle 13.00, in via Pino, eccetto residenti e proprietari di seconde case. Dalle 9.00 alle 15.00 senso unico di marcia, con direzione Lecco, in viale Giovanni Polvani. Sosta vietata, con rimozione forzata, dalle 5.00 alle 15.00, in via Roma, via Enrico Fermi e nel piazzale dell’imbarcadero; sosta vietata, con rimozione forzata, dalle 7.00 alle 15.00, in piazza San Giorgio e in Via 4 Novembre, in quanto gli stalli saranno riservati ai motocicli. Dalle 7.00 alle 15.00 sosta vietata negli stalli adiacenti il parcheggio multipiano. La Sp 72, nel tratto compreso tra Bellano e Lierna, dalle 9.00 alle 15.00 è transitabile a senso unico in direzione sud (verso Lecco), con chiusura temporanea al transito della corsia direzione Nord. Nessuna restrizione è prevista per la SS 36: ma attenzione, chi vuole raggiungere Varenna provenendo dalla Superstrada deve necessariamente prendere l’uscita di Bellano e tornare indietro percorrendo la Sp 72. La Sp 65, sempre dalle 9.00 alle 15.00, è percorribile a senso unico a salire, in direzione Esino Lario, sino al km 2+000 in località Regolo di Perledo. Anche la Sp 46, da Onno ad Asso, è transitabile solo a senso unico a salire.



DIVIETI - Dalle 10 alle 13.00 è interdetta la navigazione nel bacino lacustre, appositamente segnalato da boe, antistante l’area delle prove e dello spettacolo aereo. Nella stessa area non è permesso sostare su barche alla boa, né tuffarsi o allontanarsi a nuoto, mentre è consentito assistere alle evoluzioni acrobatiche su imbarcazioni in sosta al di fuori dello spazio acqueo delimitato. E’ inoltre fatto assoluto divieto di sorvolo per aeromobili e droni non autorizzati. Con ordinanza sindacale, è proibita agli esercenti di Varenna la vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e alluminio, prevedendo in sostituzione la vendita in contenitori di carta o plastica. Dalle 9.00 alle 13.00 è istituito il divieto di passaggio sulla passerella pedonale del lungolago di Varenna, tra la Contrada della Cortesella e Largo Venini, escluso il personale autorizzato.