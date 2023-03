Bruciano le bare del cimitero di Varenna: “Smaltimento barbaro”

A Varenna, in provincia di Lecco, si bruciano le casse da morto. Nella piccola Perla del Lario questa mattina gli addetti al cimitero hanno bruciato alcune bare. Erano vuote, perché i resti che custodivano sono stati rimossi nell'ambito delle operazioni di estumazione delle spoglie delle sepolture più datate.

Le casse da morto sono state bruciate in un prato, vicino alle abitazioni. Si tratta però di rifiuti speciali che non dovrebbero essere smaltiti in quel modo.

"Si parla tanto della Perla del Lago ma di strada bisogna farne ancora tanta”, segnala e denuncia un testimone che ha assistito a quanto successo e ha anche girato un breve filmato. “Questa mattina alle 8.30 al cimitero del comune di Varenna è stata messa in atto una modalità primitiva e barbara finalizzata allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali, difforme da tutte le normative di settore sui rifiuti, l'inquinamento atmosferico, la tutela igienica e sanitaria e il divieto di combustione all'aperto”.