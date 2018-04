Varenna (Lecco), 4 aprile 2018 - Carro attrezzi e agenti in azione a Pasquetta a Varenna dove sono rimossi vari veicoli parcheggiati in posizioni pericolose. «Una decina di auto – spiega il sindaco Mauro Manzoni – sono state portate via. Le auto erano state parcheggiate in punti pericolosi in prossimità dello stop con la Provinciale e all’inizio di via Polvani vicino alla curva. L’agente di polizia locale e i carabinieri hanno provveduto a farle rimuovere. In questi casi non si è trattato di un problema di parcheggio ma di mancanza di buon senso nel posteggiare i veicoli in punti pericolosi per la sicurezza di tutti». Il primo cittadino non nega che l’affluenza sia stata eccezionale.

«Se avessimo avuto 5mila parcheggi forse li avremmo riempiti tutti, indubbiamente la giornata è stata straordinaria, lo avevamo visto accadere anche l’anno scorso, ma non sono accettabili i parcheggi in punti pericolosi. Non servono più parcheggi, si tratta di una questione di capienza del paese, il borgo è piccolo, si deve incentivare di più l’arrivo con battelli o treno invece che auto. Il problema si registra soprattutto in primavera quando c’è molto turismo italiano con le auto, poi andando avanti sulla stagione aumentano gli stranieri che si muovono anche con mezzi diversi e quindi il problema parcheggi è limitato alle domeniche e per un pochi mesi». La auto erano parcheggiate anche sulla strada che sale verso Perledo sui curvoni e Manzoni scherza: «Meno male che non abbiamo le spiagge come altri paesi del lago altrimenti tutte le settimane saremmo in questa situazione. Scherzi a parte l’anno scorso non avevamo nemmeno il vigile mentre quest’anno c’era quello in convenzione con Perledo ed Esino. Tra pochi giorni entrerà in servizio anche quello che ha vinto il bando, poi da maggio riprenderà il servizio di assistenza l’associazione Carabinieri e arriverà anche l’ausiliario del traffico per cui tutto sarà gestito al meglio».