Vandali scatenati . Si accaniscono sull’edicola votiva

Non potevano concludere l’anno in maniera peggiore i vandali sacrileghi che l’altra notte sono entrati in azione a Sirtori. Hanno infatti distrutto l’edicola votiva della Madonna dei poveri, un luogo di devozione e pietà popolare che si trova lungo il sentiero che collega Bevera di Sirtori a San Feriolo di Barzanò. La statua della Madonna è stata distrutta in mille pezzi, come sono stati mandati in frantumi il vetro che la proteggeva nella nicchia, alcuni vasi di fiori e di piante e alcuni quadri ed ex voto, testimonianza della gratitudine dei fedeli della zona per le preghiere esaudite dalla Vergine. Ad accorgersi dello scempio gratuito è stato proprio uno dei devoti che si prendono cura dell’edicola mariana, costruita e inaugurata il 17 agosto 1952 e restaurata da imprenditori del posto nella primavera del 2013. Chi siano i colpevoli non si sa e difficilmente lo si scoprirà, perché l’edicola si trova in una zona isolata e buia, dove si appartano amanti in intimità. Si presume tuttavia che sia opera di giovanissimi teppisti annoiati. Se possibile, l’effige della Madonna verrà restaurata e ricollocata al suo posto. D.D.S.