Valsassina, scomparso un escursionista di 50 anni: ricerche con elicotteri e squadre di specialisti

Margno (Lecco), 25 agosto 2023 - Ricerche in corso a Margno, in Valsassina, per un escursionista di cinquant'anni che non è più rientrato a casa. L'allarme è scattato in serata intorno alle 19. Lo hanno lanciato i familiari, preoccupati del suo mancato ritorno e perché non sono riusciti a mettersi in contatto con lui.

Per cercarlo si sono messi in marcia i tecnici del Soccorso alpino e i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco è del distaccamento di volontari di Bellano. In campo pure i soccorritori delle squadre Saf specialisti in missioni speleo alpini fluviali.

Per una ricognizione aerea sono decollati dalla base di Villa Guardia pure i soccorritori dell'eliambulanza di Como i cui piloti sono equipaggiati con visori notturni. Le ricerche proseguono ad oltranza, coordinate dai vigili del fuoco che hanno allestito una postazione mobile di comando avanzato con collegamenti radio e telematici.